Incendio nei boschi di Citerna, Canadair in azione - Tuttoggi

Il rogo si è sviluppato poco prima delle 17 in un bosco adiacente ad alcuni campi di grano, sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e del Dos

Canadair in azione sopra Citerna, dove un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio odierno (1 luglio), poco prima delle 17, in un bosco adiacente ad alcuni campi di grano e altri coltivati.

Al momento stanno operando i vigili del fuoco di Città di Castello, con il supporto di un’autobotte della centrale, i volontari di Sansepolcro ed il Direttore Operazioni di Spegnimento (Dos).

Oltre agli uomini a terra, come detto, anche il supporto di una canadair, che sta effettuando alcuni lanci per cercare di far perdere forza al rogo. Le fiamme – come riferito da alcuni citernesi – non avrebbero raggiunto i centri abitati. Ovviamente sono ancora sconosciute le cause dell’incendio.