Incendio in un’abitazione a Porta Pesa

share

Incendio in un’abitazione nella zona di Porta Pesa, precisamente in via Bella. Le fiamme si sono sprigionate da un caldaia murale ed hanno poi interessato lo stabile. Un denso fumo si è levato nel cielo.

L’incendio è stato domato dalla squadra dei vigili del fuoco partita da corso Cavour. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.

share

Stampa