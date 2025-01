Una donna ed un uomo, madre e figlio, ed il loro cane sono stati trovati morti nella mattinata di Capodanno in via XX Settembre, a Terni. L’allarme è scattato in seguito ad un incendio che ha interessato un appartamento.

Sul posto i vigili di Terni, le forze dell’ordine ed il personale del 118. Purtroppo per madre e figlio, ultraottentenne lei e sessantenne lui, non c’è stato nulla da fare.

(articolo in aggiornamento)