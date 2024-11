Maxi incendio in un’azienda agricola in Via dell’Acquedotto, a Bevagna, in fiamme mezzi agricoli e materiale vario, ma illese persone e animali.

Secondo le prime informazioni, sul posto ci sono 5 automezzi provenienti dal distaccamento di Foligno, Assisi e dalla Centrale. I vigili del fuoco fanno sapere che l’incendio è sotto controllo ma il materiale presente richiederà ancora parecchio tempo per la bonifica definitiva.