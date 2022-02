Incendio da “Testone” in via Settevalli, danni ingenti | Foto e video

Sul posto i vigili del fuoco. Ingenti i danni per il primo storico ristorante dell'importante catena made in Perugia

Gravi danni ai locali di “Testone” in via Settevalli per colpa di un incendio avvenuto nella prima mattina di domenica 20 febbraio. L’allarme è scattato intorno alle 7,45: sul posto i vigili del fuoco di Perugia con due squadre.

I pompieri, con autopompa ed autoscala, hanno provveduto a domare le fiamme all’interno del ristorante. Nessuna persona è rimasta ferita ma ingenti sono i danni all’interno dei locali ed in tutta la struttura, non solo per l’incendio ma anche per la circolazione del fumo.

Sul posto è intervenuta la polizia.

Al vaglio le cause del rogo, che ha interessato il primo storico ristorante della catena “Testone” (è stato aperto nel 2013), che nel tempo si è espanso per tutta Perugia e in altre parti dell’Umbria ma anche in Lazio e Lombardia.