Incendio a Bevagna, revocata l'ordinanza precauzionale - Tuttoggi.info

È stata revocata ieri, 7 aprile 2023, l’ordinanza firmata dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, adottata per misure precauzionali in seguito all’incendio a Bevagna sviluppatosi nell’impianto di un’azienda e avvenuto nei giorni scorsi.

L’ordinanza è stata revocata considerata in virtù dei monitoraggi dell’aria effettuati da Arpa Umbria, dello studio modellistico che ha permesso di simulare la dispersione dei fumi derivanti dall’incendio a Bevagna, e a quanto comunicato dai vari servizi della UslUmbria2, in cui si dichiara, tra l’altro, che “non si ravvede il rischio per la salute dell’uomo e degli animali” e quindi viene proposta la revoca della ordinanza contingibile ed urgente emanata a seguito dell’incendio in questione.