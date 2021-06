Incendio a Bastia Umbra, in fiamme materiale di risulta | Foto - Tuttoggi

In azione due squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un'ora

Incendio a Bastia Umbria, negli spazi della ditta Manini in via del Lavoro, in via del Lavoro, con una colonna di fumo visibile dalla centrale umbra e dal centro bastiolo. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono state spente nel giro di un’ora dall’intervento, condotto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia con un’autopompa-serbatoio e un’autopompa a botte. Al momento sono ignote le cause e, fortunatamente, non risultano persone coinvolte.