Incendi e crisi idrica, dalla Regione 80mila euro per Narni e Montecastrilli - Tuttoggi

Crisi idrica e incendio, 130mila euro dalla Regione per aiutare i Comuni. 10mila euro a Montecastrilli e 70mila a Narni

Per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica ed un dissesto franoso causato dagli incendi, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e protezione civile ha finanziato tre interventi urgenti, che sono stati segnalati sul territorio regionale, per importo complessivo di circa 130mila euro.

Cirsi idrica, finanziamenti per Montecastrilli

E’ stato anche disposto, a seguito delle criticità rappresentate dalla Azienda Cooperativa Agricola AGRIGEST in loc. Torre di Picchio, nel Comune di Montecastrilli (che ha un allevamento di circa 6.000 suini) e dalla Cooperativa Produttori Carne (con sede sempre nel Comune di Montecastrilli che ha un allevamento zootecnico di bovini in località Collicello nel Comune di Amelia), lo stanziamento di 10mila euro per poter procedere all’acquisto di cisterne e relativi accessori da destinare all’approvvigionamento idrico per il bestiame in situazioni di emergenza.