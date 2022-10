Inaugurato a Terni lo Sportello d'accoglienza e consulenza scolastica per i minori ucraini - Tuttoggi

Lo Sportello, nello specifico, nasce per aiutare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra che ora si trovano a Terni. E’ stato attivato, difatti, un punto di ascolto psicologico e di consulenza scolastica per i soggetti minori, profughi, che sono arrivati nel territorio ternano. Le attività proposte, però, sono rivolte anche alle famiglie e al corpo docente dei minori in questione.

E’ possibile contattare e attivare il servizio attraverso il numero: 0744 403359.