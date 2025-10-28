Inaugurati in tutto il territorio di Assisi tre nuovi asili nido comunali - Tuttoggi.info

Grande festa a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto per l’inaugurazione dei tre nuovi nidi comunali d’infanzia, strutture pubbliche e in grado di accogliere fino a 135 bambini fra 0 e 3 anni, costruiti con fondi del PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), per un importo complessivo di circa 3,8 milioni di euro, intercettati grazie a bandi a cui ha partecipato il Comune di Assisi, che ha poi investito ulteriori 500mila euro di risorse proprie.

Per l’occasione, ci sono stati tre tagli del nastro con altrettanti momenti di festa: tutte le strutture sono moderne, luminose, accoglienti, facilmente accessibili e integrate nel territorio, dotate di tutti i servizi necessari per favorire il benessere e la crescita dei più piccoli.

A Petrignano il nuovo nido si trova in via Decio Costanzi, è ampia circa 450 metri quadrati, divisi in quattro zone dedicate ad attività didattiche, ludiche e di servizio. Sono presenti due aree giochi attrezzate, una nell’atrio interno e una nel giardino esterno. È stata realizzata dove si trovava la sede della Pro loco, che è stata demolita per essere ricostruita nell’area antistante al nuovo nido, l’appalto per verrà affidato entro l’anno e nel 2026 verranno eseguiti i lavori.

A Rivotorto il nido è in viale della Pace, si estende si una superficie di circa 650 metri quadrati ed è in grado di accogliere fino a 60 bambini, divisi in tre sezioni, a seconda della fascia di età. Ognuna ha un’aula didattica, spazi per i giochi e il riposo, mentre l’area mensa è unica per tutti.

A Castelnuovo l’asilo è situato in viale San Girolamo, è grande 500 metri quadrati, la parte centrale è suddivisa in spazi dedicati ad attività didattiche, ludiche e speciali, con area mensa, riposo e ampio spazio esterno con giochi. Tutti i nuovi nidi sono dotati di un giardino zen, interno o esterno, per un ambiente accogliente e utile a stimolare creatività ed equilibrio dei piccoli. La realizzazione dei tre nuovi asili ha comportato anche la riqualificazione delle aree verdi limitrofe, che sono rimaste tutte pubbliche. Le tre nuove realtà saranno attive dal 3 novembre prossimo, con i servizi socio educativi a cura di “Aldia cooperativa sociale,” che si è aggiudicata la gestione.

Il sindaco Valter Stoppini ha ringraziato tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito, mentre il vicesindaco, Veronica Cavallucci ha rivendicato come Assisi sia “l’unico Comune in Umbria ad aver realizzato tre nidi con fondi del PNRR”, e l’assessore Scilla Cavanna, ha sottolineato come i tre nidi “incarnino sentimenti concreti di cura per il futuro della nostra comunità”. Infine la presidente Stefania Proietti, sindaco all’epoca del ‘varo’ dei lavori, ha definito gli asili nido comunali come “il primo tassello dell’istruzione pubblica e Assisi è un esempio in questo”.