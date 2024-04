Inaugurata mostra sulle 'Madri Costituenti', sarà ospitata da due scuole tifernati - Tuttoggi.info

L’I.I.S Patrizi-Baldelli-Cavallotti e l’I.T.”Franchetti Salviani” di Città di Castello aprono a tutti per un'esposizione sulle 21 donne che hanno scritto un pezzo fondamentale della nostra democrazia

Molto diverse tra loro per età, cultura ed esperienze politiche, ma unite dalla volontà di costruire un’Italia nuova e democratica, in cui i diritti delle donne fossero finalmente riconosciuti: sono le 21 “Madri Costituenti” che hanno scritto un pezzo fondamentale della nostra democrazia.

Da oggi (8 aprile) a Città di Castello è possibile visitare la mostra a loro dedicata e che sarà ospitata – aspetto molto significativo – in due scuole della città: l’I.I.S Patrizi-Baldelli-Cavallotti e l’I.T.”Franchetti Salviani”.

La mostra nasce dall’iniziativa congiunta di Spi Cgil Alto Tevere e Anpi Città di Castello, insieme all’associazione Toponomastica Femminile, con il patrocinio del Comune tifernate. Stamattina l’esposizione è stata inaugurata con una cerimonia, coordinata da Liliana Mascolo del coordinamento donne Spi Cgil Alto Tevere, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Luca Secondi, l’assessora ai Servizi educativi Letizia Guerri, le dirigenti scolastiche del Patrizi-Baldelli-Cavallotti Marta Boriosi e del Franchetti Salviani Valeria Vaccari, la vicepresidente dell’Anpi tifernate Giovanna Mariucci e studenti rappresentanti delle classi che hanno lavorato per poter fare da guide a chi verrà a visitare la mostra.

Nel suo saluto il sindaco Secondi ha rimarcato come questa iniziativa “non abbia solo un’importante valore in termini di memoria storica, ma rappresenti uno strumento importante per la costruzione di una cultura della parità di genere”.

La mostra sarà ospitata da oggi, fino al 18 aprile, nella sede dell’Istituto Cavallotti in Via A. Bologni, visitabile dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, e dalle 15 alle 17 il mercoledì e giovedì, per poi spostarsi all’I.T. Franchetti Salviani (sede Franchetti) dal 19 al 30 aprile, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Di seguito l’elenco delle 21 madri costituenti che sarà possibile conoscere meglio visitando la mostra a loro dedicata: Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio.