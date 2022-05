In vacanza con il test rapido, ma era in isolamento: denunciato 66enne - Tuttoggi

L'uomo, un bresciano, aveva deciso di "autoliberarsi" dopo un test rapido

Avrebbe dovuto sottoporsi a un tampone di verifica per concludere l’isolamento da positività al Covid, ma ha deciso di venire in vacanza ad Assisi dopo un tampone rapido negativo a casa sua confermato poi da quello in farmacia. Protagonista della vicenda un 66enne di Brescia, denunciato per epidemia e invitato a ritornare a casa sua fino al termine dell’isolamento.

L’allarme del database ‘alloggiati’ è scattato quando il 66enne, residente nella provincia di Brescia, è arrivato in un hotel di Assisi. Dal database in dotazione alle forze dell’ordine risultava, infatti, in isolamento domiciliare obbligatorio perché positivo al Covid-19, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.