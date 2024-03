In scena a Gualdo Cattaneo il musical "Frankenstein Junior" di Mel Brooks - Tuttoggi.info

La comicità esilarante di Mel Brooks insieme alle iconiche musiche, in scena il 9 marzo al Teatro Comunale a ingresso gratuito

Frankenstein Junior, il musical: due ore di puro divertimento! Sabato 9 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro comunale di Gualdo Cattaneo: è questo il prossimo appuntamento con “Frankenstein Junior”, l’imperdibile spettacolo nella versione originale di Broadway, proposto dalla compagnia teatrale Agape. Con regia e direzione artistica di Davide Gasparrini e coreografie di Giulia Pasqualoni, continua la tournée umbra dell’imperdibile ed esilarante musical “Frankenstein Junior”, nella versione originale di Broadway. Le scenografie sono firmate da Stella Bastianelli e il disegno luci è di Angelo Barone, che affianca il service audio e luci di Michele e Mauro Palini.

Tratto dal cult movie di Mel Brooks, lo spettacolo è una trasposizione fedele della realtà cinematografica, dove le scenografie in bianco nero fanno da sfondo ai tantissimi momenti di irresistibile comicità. Trovate registiche e coreografiche originali ripropongono in chiave musical l’ironia propria del film attraverso “numeri” divertentissimi, su tutti quello tra Frankenstein e il Mostro sulle note di Puttin’ on the Ritz di Irving Berlin.

Sul palco, nei ruoli dei protagonisti: Gabriele Santoni, Serena Segoloni, Stella Bastianelli, Valentina Montori, Davide Gasparrini, Lorenzo Lolli. Completano il cast i giovani talenti del luogo, che già da anni fanno parte della compagnia teatrale Agape: Giulia Pasqualoni, Debora Filippucci, Aurora Balestra, Riccardo Mariani Marini, Arianna Proietti, Virginia Altana, Niccolò Borghi, Angelo Barone, Davide Torlai, Giulia De Angelis.

“Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”,“Potrebbe andare peggio…potrebbe piovere”, “Diventerà molto popolare”: sono solo alcune delle esilaranti battute entrate nella memoria degli appassionati di Frankenstein Junior. Il Musical vede come protagonista il Dott. Frederick “Frankenst-I-n”, un professore di medicina di New York che eredita un castello in Transilvania dal suo più famoso nonno Victor von Frankenstein. Frederick si reca in Transilvania e decide di seguire le orme del nonno e di ricreare i suoi esperimenti.

Con l’aiuto della sua seducente assistente Inga e del suo fedele servitore Igor, e sotto la severa supervisione della governante Frau Blücher, il professore riesce a raggiungere il suo obiettivo, ma… l’avventura in Transilvania gli riserva molto di più! Come andranno a finire le cose? La comicità esilarante di Mel Brooks insieme alle iconiche musiche, rendono lo spettacolo brillante e coinvolgente, strizzando l’occhio ad alcuni grandi numeri di Broadway.

Info e Prenotazioni al 349 7520993 INGRESSO GRATUITO

COMPAGNIATEATROAGAPE@GMAIL.COM