In piazza divise di deportati ebrei, protesta shock no vax IMMAGINI

In piazza della Repubblica a Perugia la manifestazione di chi paragona il governo del Green pass ai nazisti dei campi di sterminio

Nel Giorno della memoria, disposte in piazza della Repubblica, in fila a terra, le divise a strisce, con la stella di David, fatte indossare ai deportati ebrei nei campi di sterminio nazisti. A portarle in piazza i no vax umbri, che paragonano il governo attuale ai nazisti, per le misure anti Covid assunte. Una protesta organizzata dal cosiddetto Fronte del dissenso.

I manifestanti, intorno a quelle casacche bianche e blu che richiamano tanto orrore, hanno affissa al petto una stella di David gialla, dove è stato scritto “no Green pass”. Odiosa stella che qualcuno ha affisso anche al petto del figlio, portato in piazza.

Citano Calvino, Primo Levi. Mostrano scritte che inneggiano alla disobbedienza. “La storia si ripete” recita un cartello con l’immancabile stella a sei punte di cui questa frangia dei no vax si è impossessata per la sua protesta.

Un’insegnante mostra un cartello “Docente sospesa, senza stipendio, per non aver firmato l’atto di obbedienza al regime! (a proposito di memoria…)”. Un’insegnante che, se fosse stata in classe oggi, avrebbe dovuto aiutare i suoi studenti a comprendere l’orrore della Shoah. E di cosa sia l’oppressione che annienta l’individuo.

(foto e video di Tommaso Benedetti)