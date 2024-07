In auto sulla SS75 con soldi, droga e un coltello: arrestato 23enne - Tuttoggi.info

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Perugia – Distaccamento di Todi -, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza nelle principali direttrici della provincia, ha arrestato un 23enne albanese per detenzione di droga ai fini di spaccio.



Durante il servizio lungo la Strada Statale 75, nel Comune di Assisi, i poliziotti hanno notato il 23enne procedere sulla corsia di sorpasso a velocità sostenuta, insospettiti, hanno deciso di sottoporre il conducente ad un controllo più approfondito. Dopo averlo fermato, gli operatori hanno notato che il giovane era particolarmente agitato e insofferente; sottoposto a perquisizione – estesa anche al veicolo – il 23enne è stato trovato in possesso di alcuni involucri di cellophane termosaldati, dal peso complessivo di 6 grammi circa, contenenti della droga che, dai successivi rilievi tecnici effettuati dal personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere tipo “cocaina”.



Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo 24 centimetri e 895 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Per questi motivi, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo presso gli uffici della Questura per le attività di rito, al termine delle quali è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di ieri, nell’ambito della quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto. Il 23enne, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.