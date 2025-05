In auto con oltre 3 kg di droga e una pistola: arrestato - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, con l’ausilio dei militari della Squadra d’Intervento Operativo – SIO – del 6° Battaglione Toscana e Stazione di Ponte San Giovanni, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne, originario della Campania e residente a Spoleto (PG), ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, munizioni e oggetti atti ad offendere.

L’uomo, intorno alle 00.40 di qualche giorno fa, a Perugia, è stato intercettato dai militari in via Fosso dell’Infernaccio, nei pressi dell’accesso al raccordo autostradale “Perugia-Bettolle”, a bordo di un’autovettura, insieme ad altri tre individui.Alla vista del personale dell’Arma, non ottemperando all’alt intimatogli, l’uomo ha proseguito nella marcia, tentando la fuga, mediante manovre elusive per sottrarsi al controllo, ma è stato rapidamente fermato dopo un breve inseguimento.Nella circostanza gli operanti hanno dato seguito ad una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, quest’ultima eseguita presso un’abitazione nella sua disponibilità nel folignate, ove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 34 panetti di hashish, per un totale di 3,4 kg, 12 g di crack ed una pistola semiautomatica, calibro 7,65, marca Browning, completa di caricatore con 6 proiettili, funzionante e illegalmente detenuta, sulla quale sono in corso degli accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza.Inoltre, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per resistenza a un P.U., data la condotta tenuta alla guida del veicolo, e guida con patente sospesa.In forza di così rilevanti e gravi elementi probatori a suo carico, il 38enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, è stato associato alla locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.