In attesa delle decisioni sul Raccordo, ecco il piano di Anas sulle strade umbre per l'estate - Tuttoggi.info

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In attesa delle decisioni sul Raccordo, ecco il piano di Anas sulle strade umbre per l’estate

Redazione

In attesa delle decisioni sul Raccordo, ecco il piano di Anas sulle strade umbre per l’estate

Ven, 17/07/2026 - 09:05

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In attesa di valutare le misure richieste dalla Regione dopo il vertice sulle criticità legate ai lavori sul Raccordo, Anas ha varato anche per l’Umbria il Piano Estate Sicura 2026, per agevolare gli spostamenti lungo la rete stradale nazionale nel periodo di maggiore intensità del traffico turistico.

Dei 42 cantieri attivi a inizio luglio nella regione, sui circa 800 chilometri di rete stradale in gestione, resteranno in essere nel mese di agosto soltanto 11 cantieri inamovibili.

Lungo l’itinerario E45 saranno attivi solo due cantieri: uno tra gli svincoli di Collevalenza e Todi San Damiano, e uno tra gli svincoli di Ponte Felcino e Bosco. In entrambi i casi il transito è consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata.

Nessun cantiere sarà attivo sulla SS675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte), sulla SS3 “Flaminia” tra Terni e Foligno, sulla SS77 “della Val di Chienti” (Foligno-Civitanova Marche), sulla SS318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona) e sulla SS219 “di Gubbio e Pian d’Assino”.

Sul Raccordo Perugia-Bettolle proseguono i lavori delle gallerie “Madonna Alta e “Pallotta” (con le modalità che potrebbero, appunto, essere riviste) e del viadotto Passignano.

Sulla SS728 “del Pantano” resta attivo un semaforo che regola la circolazione a senso unico alternato e restano attivi anche i cantieri attualmente in essere sulla SS471 “di Leonessa” e SS205 “Amerina”.

Nei mesi di settembre e ottobre, al fine di agevolare il traffico anche in occasione degli eventi connessi con il Giubileo Francescano, i lavori sospesi o previsti riprenderanno solo in parte, con circa 20 cantieri complessivi sull’intera rete.

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