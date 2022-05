IMUN, all'Istituto ternano De Filis il riconoscimento di Huge Delegation - Tuttoggi

L’ambiente al centro di IMUN 2022

La 7^ edizione di IMUN (Italian Model United Nations), la prima simulazione in inglese di processi diplomatici organizzata in Italia, rivolta agli studenti delle scuole medie inferiori, si è svolta a Roma dal 2 al 4 maggio. In questi tre giorni, nello specifico, hanno avuto luogo gli incontri delle commissioni di lavoro su temi riguardanti l’ambiente.

L’Istituto De Filis a Roma con 30 studenti di prima, seconda e terza media

A formare il gruppo dell’Istituto De Filis 30 studenti di prima, seconda e terza media, con particolare interesse per la lingua inglese. Il giorno 3 maggio, dunque, sono state preparate le “resolutions”, le risoluzioni che i gruppi hanno ritenuto opportuno portare all’assemblea generale. Il 4 maggio, infine, presso il Teatro Brancaccio, si è svolta la giornata conclusiva. La lettura delle risoluzioni, la votazione da parte di tutti gli stati membri e l’approvazione dell’assemblea hanno segnato l’inizio dell’ultima parte della mattinata: le premiazioni.