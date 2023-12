Imu, a Terni cambia il regolamento. Ecco le aliquote per il 2024 - Tuttoggi.info

Approvate dal consiglio comunale di Terni le aliquote Imu per il 2024, decisa anche l'addizionale Irpef e le esenzioni

Cambia il regolamento sull’Imu a Terni e il consiglio comunale approva anche le aliquote relative al 2024.

Il Consiglio comunale nel corso della seduta svoltasi nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre, infatti, ha approvato, con 21 voti a favore e 4 astenuti, la proposta di modifica del regolamento dell’Imu. “Con questa modifica – ha spiegato l’assessora al bilancio Michela Bordoni – il Comune ha recepito le recenti evoluzioni normative rappresentate dalla legge 197 del 2022, detta anche Legge di bilancio 2023, che ha introdotto delle novità relativamente alla disciplina delle esenzioni in materia di IMU, e dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023. A seguito di ciò sono state aggiunte alle fattispecie già esentate in precedenza, altre tre tipologie di immobili: quegli immobili che non sono utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o sia iniziata azione penale giudiziaria in relazione al reato di occupazione abusiva; gli immobili che sono di proprietà dell’accademia dei Lincei ed infine i cosiddetti “alloggi sociali”, come definiti dal Ministero delle infrastrutture con Decreto 22 aprile 2008, purchè siano adibiti ad abitazione principale limtatamente al periodo di tempo in cui gli stessi risultano assegnati”.

L’aula, poi, con due diverse votazioni, ha approvato anche le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef con le relative esenzioni per il 2024.

Per quanto riguarda l’Irpef, è stata confermata per quest’anno l’aliquota unica dell’addizionale comunale dell’0,8% e la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale, fissata nel 2016 a 12.500 euro di Isee.

Riconfermate anche le aliquote Imu nella misura dello 0,08 per cento (misura massima consentita dalla normativa), inclusa la maggiorazione dello 0,06 per cento prevista dalla Legge 160/2019.

Queste le aliquote riconfermate, distinte in base alla tipologia di immobile: