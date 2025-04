Imprese locali: come promuovere i propri servizi in Umbria - Tuttoggi.info

L’era digitale impone alle imprese locali nuove sfide, dal budget richiesto per la pubblicità alla concorrenza delle multinazionali per lo shopping online. Come promuovere i propri prodotti e servizi nel territorio di competenza? Gli esercizi commerciali con sede in Umbria si rivolgono direttamente ai residenti: parrucchieri, ditte di traslochi, scuole private, palestre e boutique con sede a Perugia, Terni, Spoleto o Foligno hanno una clientela potenzialmente ampia, ma stentano a farsi notare. Ecco alcune strategie utili per promuovere la propria impresa locale.

Idee e strategie per promuovere la tua attività locale

Innanzitutto, definiamo il soggetto: l’impresa locale è un esercizio commerciale che opera in un mercato geografico limitato. Non deve per forza possedere una sede fisica dove accogliere i clienti: anche un taxi è un impresa locale, semplicemente poiché opera in un determinato territorio e si rivolge a una precisa clientela. Le imprese locali tendono a fidelizzare i clienti e a stabilire con questi ultimi un contatto diretto. Questo tipo di attività può anche essere affiancata a un’e-commerce, ovvero a un negozio online dove i clienti hanno la possibilità di acquistare o prenotare gli stessi beni e/o servizi.

Come si promuove un business di quartiere? Per attirare i clienti all’interno del proprio bar, salone, officina o negozio, non basta curare l’estetica del locale; ma è necessario innescare il passaparola, diffondere il proprio logo e invitare, a volte letteralmente, i potenziali clienti a provare (e recensire) i propri servizi.

Sticker e insegne

Gli stickers sono uno strumento semplice ma efficace per pubblicizzare la propria azienda. Si attaccano un po’ ovunque: alle finestre del locale, all’automobile, ai pacchetti regalo, alle confezioni di prodotti, alle buste e così via. Gli adesivi attirano l’attenzione con un logo colorato o una frase a effetto e sono anche abbastanza economici. Possono essere personalizzati e acquistati comodamente online. Ordinare gli sticker personalizzati da Helloprint richiede poco tempo, grafica inclusa.

Campagne social

Le imprese locali più conosciute gestiscono spesso pagine social dedicate ai propri prodotti o servizi. Attraverso i social network è possibile promuovere le novità, interagire con la clientela, lanciare sconti, concorsi o altre iniziative. Con un account Instagram o Tik Tok è anche possibile praticare il cosiddetto “educational marketing”: una strategia di mercato che persuade la clientela offrendo “know how” gratuito, ovvero corsi o tutorial correlati ai propri prodotti e al proprio settore in generale. Per esempio, l’istruttore di guida spiega come parcheggiare in salita; il meccanico come cambiare l’olio e l’estetista come praticare un massaggio al viso.

Pubblicità classica

La pubblicità può essere fatta localmente attraverso numerosi canali, dai motori di ricerca alla classica cartellonistica, dagli immancabili biglietti da visita ai gadget firmati (penne, calendari, ecc.). Altri strumenti promozionali, più facili da implementare, economici e validi anche per una strategia a lungo termine sono i volantini, le brochure, le vele pubblicitarie e gli striscioni. Le imprese locali beneficiano anche della pubblicità sui motori di ricerca: basta guardare gli annunci sponsorizzati che appaiono quando qualcuno cerca su Google un determinato servizio in un comune o una provincia della nostra regione.

Eventi promozionali

Un altro modo per promuovere la propria impresa locale è partecipare a una sponsorizzazione, ovvero corrispondere un contributo finanziario per poter apparire nei materiali correlati all’evento stesso, dal programma ai poster, dall’abbigliamento dello staff alle interviste.

Partnership

Una collaborazione con un’altra attività locale, dove ciascuno porta clienti all’altro partner, si traduce in win-win: entrambi potrete beneficiare dello stesso cliente, e di fatto moltiplicare gli incassi. Una partnership potrebbe essere stabilita tra un tecnico delle luci e una location per concerti; tra un parrucchiere per spose e un wedding planner; tra un hotel e un’impresa di trasporti.