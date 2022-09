Impianti Polisport, costi energetici triplicati "Ritocco a tariffe inevitabile" | Piscina aprirà un'ora in più - Tuttoggi

Le modifiche al piano tariffario, infatti, – approvate di recente con una deliberazione della giunta comunale – saranno in vigore già a partire da questa settimana con le iscrizioni ai corsi di nuoto e tennis 2022-2023. “Ma anche in una stagione di crisi energetica senza precedenti come quella attuale – precisano sindaco e assessori allo Sport e Bilancio – a Città di Castello le tariffe dei servizi sportivi continueranno a essere tra le più basse in Umbria e i nostri impianti comunali non chiuderanno le porte a nessuno. E’ questo l’impegno che prendiamo per garantire a tutti la possibilità di fare sport”

“Dopo oltre 10 anni senza aumenti – chiariscono gli amministratori – abbiamo ritoccato le tariffe scegliendo di assorbire nel bilancio comunale la gran parte delle maggiori spese richieste per consentire l’attività sportiva nelle nostre strutture e attenuare il più possibile la ricaduta sugli utenti degli elevati costi gestionali attuali, confermando anche tutte le agevolazioni e le esenzioni da sempre garantite in particolare a studenti, cittadini con patologie e anziani”.

Per volontà esplicita dell’amministrazione comunale, comunque, i ritocchi tariffari si accompagneranno a una più ampia possibilità di fare sport, in particolare nella piscina comunale che, in accordo con Polisport, sarà aperta un’ora in più al giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 invece che dalle ore 8, e offrirà agli utenti servizi riservati a particolari categorie, come i corsi di nuoto per le gestanti e i bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni.