"Il Sogno di Rebecca", in tanti alla cena di raccolta fondi. E il tifoso del Perugia vince... | Foto - Tuttoggi.info

Anche quest’anno in tanti hanno voluto prendere parte alla cena di beneficenza promossa dal CCTC (Centro coordinamento Ternana clubs) a sostegno dell’associazione “Il Sogno di Rebecca”. La giovane ternana, che convive dalla nascita con una rara forma tumorale, è attesa da un nuovo intervento a New York il prossimo 8 gennaio 2024.

Alla cena, oltre ai tanti tifosi rossoverdi che hanno accolto con grande amore l’iniziativa, erano presenti numerosi giocatori e giocatrici del sodalizio rossoverde con relativi tecnici e rappresentati delle due società.

Una curiosità: durante la cena è stata svolta una lotteria che prevedeva tra i premi anche le maglie dei calciatori; la terza maglia (quest’anno ispirata al patrono di Terni San Valentino) è stava vinta da un noto tifoso rossoverde grazie al numero 19. Il fortunato ternano però ha voluto subito far “ribattere” all’asta l’ambito premio per aiutare in maniera più importante Rebecca; e qui si manifesta un piccolo “miracolo” di Natale: ad aggiudicarsi la maglia è stato un tifoso del Perugia anche lui presente all’iniziativa benefica. Tifoso – tra l’altro nato il 14 febbraio – non nuovo a questo genere di situazioni, visto che in un’altra cena sempre a favore di Rebecca si era aggiudicato un cimelio rossoverde. È proprio vero: nemici in campo, amici nella vita. Alla fine, la maglia è stata regalata ad un giovanissimo tifoso rossoverde presente alla cena.

Ricordiamo che questa sera su Umbria+, canale 15 del digitale terrestre, verranno battute all’asta altre due maglie gentilmente offerte dal grande tifoso rossoverde Marco Barcarotti. Inoltre, chi vorrà contribuire alla causa della giovane Rebecca Antonelli potrà utilizzare l’iban: IT08U0707514403000000716916 intestato a IL SOGNO DI REBECCA.

(Foto gentilmente concesse dal presidente del Cctc Claudio Maggi)

[di Francesco Mariotti]