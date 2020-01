Il sindaco Ruggiano non c'è, slitta l'apertura della nuova strada - Tuttoggi

A seguito della comunicazione inviata da sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che non potrà prendere parte alla presentazione del completamento dei lavori sulla strada di Buda (“lavori di sistemazione dell’accessibilità all’ospedale Unico Comprensoriale della Media Valle del Tevere, sito in loc. Pantalla di Todi – Connessione tra il nuovo ospedale e l’attuale svincolo della S.S. 3 bis E45) prevista per martedì 21 gennaio, in quanto il primo cittadino sarà fuori città per altri impegni, la Provincia di Perugia ha deciso di rinviare la cerimonia di inaugurazione della strada.