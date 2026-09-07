Il Rugby Gubbio presenta Dean Mckinnel, la sua esperienza aiuterà la crescita del Club - Tuttoggi.info

L’ASD Rugby Gubbio 1984 continua a prepararsi al prossimo Campionato Nazionale di Serie A. Dopo l’arrivo di alcuni nuovi giocatori è la volta dello staff, con l’inserimento di Dean Mckinnel, ex Direttore Sportivo del Calvisano.

Fu Dean, qualche anno fa, a portare Paul Griffen a giocare in Italia!

Un bagaglio di esperienza che sarà utilissimo al Presidente Frondizi e al Consiglio Direttivo del Rugby Gubbio per affrontare, sia come squadra che come Club, la prossima avventura in Serie A.

Qual è la tua prima impressione del Rugby Gubbio e cosa ti aspetti da questa nuova collaborazione?

“Sai che non lo so… Vedo una società molto organizzata, vedo una squadra che è cresciuta molto negli ultimi 3 anni, Serie C, poi Serie B e ora A2. E’ una squadra molto giovane onestamente, però non vedo l’ora di vederli giocare, il Club è molto strutturato e organizzato. Voglio iniziare subito a lavorare!”

Grazie agli anni passati a Calvisano, Dean potrà fornire al Rugby Gubbio la visione che serve per crescere come Associazione sportiva e diventare punto di riferimento nel territorio e nella Regione.

Dopo il breve ritiro della Senior a Cantiano, continua il lavoro di coach Joe McDonnell in vista della prima di Campionato di Serie A, il 18 ottobre, in casa del Roma Olimpic Rugby club.