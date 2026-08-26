Il pavimento sprofonda nel rifugio antiaereo sconosciuto - Tuttoggi.info

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Il pavimento sprofonda nel rifugio antiaereo sconosciuto

Redazione

Il pavimento sprofonda nel rifugio antiaereo sconosciuto

Mer, 26/08/2026 - 18:24

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Il soggiorno di un’abitazione, al pianterreno di via Fratini, nel centro di Terni, è sprofondato nel sottostante rifugio antiaereo, di cui tutti ormai ignoravano l’esistenza.

L’abitazione al momento risultava disabitata. La proprietaria, arrivata a metà giornata di oggi, mercoledì, si è accorta della voragine, con i mobili che erano caduti nel sottostante locale scavato durante la seconda guerra mondiale per sfuggire agli effetti dei bombardamenti degli alleati.

I vigili del fuoco, dopo le verifiche, hanno dichiarato inagibile tutto l’immobile. Oltre all’appartamento disabitato, l’evacuazione ha interessato anche l’appartamento attiguo e quello al primo piano.

(foto vigili del fuoco)

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