Il direttore Braganti in visita all’ospedale di Pantalla, poi all’ex L’Arca di Marsciano

L'incontro con il sindaco Mele proseguito nella struttura che ospita il polo della terza età: dalla Regione impegni chiari sull'ospedale

Dopo la notizia dell’arrivo di due medici di chirurgia, appresa dall’amministrazione comunale di Todi dalla Asl, all’ospedale di Pantalla visita del sindaco di Marsciano, Francesca Mele, che insieme all’assessore alle Politiche sociali Manuela Taglia ha incontrato il nuovo direttore regionale della sanità, Massimo Braganti.

La visita del direttore Braganti a Pantalla

Il direttore era accompagnato in una visita alla struttura, insieme anche al consigliere regionale Valerio Mancini e ad alcuni medici primari del nosocomio.

“Al direttore Braganti – spiega il sindaco Francesca Mele – sono state mostrate le caratteristiche strutturali dell’ospedale e quello che è l’attuale assetto delle attività al suo interno, con un confronto su tutti gli aspetti critici conseguenti alla gestione della pandemia e all’impatto che questa ha avuto, e tutt’ora ha, sia a livello quantitativo che qualitativo, sui servizi sanitari erogati alla comunità”.

Mele: Pantalla, dalla Regione impegni chiari e in tempi brevi

“L’amministrazione comunale – prosegue il sindaco Mele – continua a mantenere alta l’attenzione su quella che è la progressiva ripresa dei servizi presso l’ospedale della Media Valle del Tevere, messa in atto dalla Usl Umbria 1. È fondamentale che il decisore regionale, a tutti i livelli, da quello politico a quello prettamente amministrativo e operativo, si faccia pianamente carico, con impegni puntuali e chiari da attuare in tempi brevi, del superamento dei disagi che continuano a sopportare i cittadini di questa zona dell’Umbria nell’accesso alle prestazioni sanitarie. E tutto questo deve naturalmente essere inquadrato in una strategia che, preso atto del ruolo e delle grandi potenzialità che ha la struttura ospedaliera di Pantalla, sia finalmente in grado di valorizzarli all’interno di un quadro coerente e sinergico di tutta la sanità umbra, a beneficio non solo degli abitanti della Media Valle del Tevere ma dell’intera regione”.

La visita all’ex hotel L’Arco

L’incontro è proseguito a Marsciano, nell’area che dovrà ospitare, presso la struttura dell’ex hotel L’Arco, il polo della Terza età, con servizi di residenza protetta, residenza servita e centro diurno. “Anche in questo caso – sottolinea il sindaco – siamo in presenza di una realtà in cui è fondamentale il ruolo della Regione per portare a compimento l’attivazione di servizi che rappresentano una parte importante e sempre più strategica delle politiche di welfare. Ringrazio quindi il direttore Massimo Braganti per l’attenzione che sta dimostrando alle istanze e ai bisogni di questo territorio con l’augurio che possa svolgere un proficuo lavoro”.