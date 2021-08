Ospedale, l'arrivo di 2 chirurghi fa stupire anche il sindaco

La soddisfazione dell'amministrazione comunale di Todi: mantenuti gli impegni della Regione | Attenzione al nuovo Piano sanitario

Dal 23 agosto arriveranno due nuovi chirurghi all’ospedale di Pantalla. E anche il sindaco Ruggiano e la sua Giunta si sorprendono, stavolta favorevolmente.

“Non è una notizia alla quale eravamo abituati, quella che abbiamo appreso in queste ore” inizia la nota dell’amministrazione comunale di Todi. Che prosegue: “Dopo anni e anni di progressivo depauperamento della struttura dell’Ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla, finalmente sembra sia davvero arrivato il momento in cui si respira aria di rinascita”.

Una notizia, quella appresa dall’incontro con la direzione della Asl 1, che viene accolta “con grande soddisfazione” dall’amministrazione comunale.

I due nuovi dirigenti andranno a rafforzare la struttura della Chirurgia. “Potenziando un servizio che, a questo punto – è il commento del Comune – ha tutte le caratteristiche per rappresentare una delle eccellenze della sanità in Umbria, non soltanto in termini di mezzi e strutture, come le sale operatorie, ma anche come personale dedicato”.

Molte erano stati i timori espressi in merito al depotenziamento dei servizi ospedalieri. E in particolar modo della Chirurgia.

Il Comune: passo avanti verso il potenziamento

Per l’amministrazione comunale, i due nuovi arrivi rappresentano un passo verso ciò che era stato garantito dai vertici regionali e della Asl, “non soltanto verso un ritorno alla normalità dei servizi pre Covid, ma nella direzione di un deciso potenziamento del nostro nosocomio”.

L’amministrazione comunale di Todi ringrazia quindi la presidente Tesei, l’assessore Coletto e la direzione della Asl perché “stanno mantenendo con i fatti gli impegni che avevano assunto”.

Verso il nuovo Piano sanitario

E viene assicurato che, insieme a tutti i sindaci della Media Valle del Tevere, si continuerà unitariamente nell’azione di supporto del Consiglio regionale, che sta scrivendo il nuovo Piano Sanitario Regionale, perché questo territorio sia “protagonista della sanità umbra del futuro”.