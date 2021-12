Il derby d’Europa alla Sir: Trento battuta 3-0

Inizia bene la Champions dei Block Devils che superano l'Itas spinti dalle bombe di Leon

Inizia bene la Champions della Sir Sicoma Monini che al PalaBarton supera Trento nel derby europeo. E ipoteca già il passaggio del turno. I Block Devils ripetono la prestazione di Superlega contro Sbertoli e compagni e impongono il loro gioco in tutte e due le fasi, sbagliando pochissimo. Migliore in campo Leon, che mette a segno 7 ace.

L’equilibrio del primo set viene rotto da Leon, che piazza l’ace del 13-10 con un siluro da 135 km/h.

Trento si riporta a -1 (20-19), ma i Block Devils piazzano l’allungo decisivo ancora con un ace del capitano. E un doppio muro di Ricci chiude il set a favore di Perugia.

Il copione non cambia nella seconda frazione, dove i Block Devils riescono ad allungare. Al break decisivo a metà del set contribuisce ancora Leon. Fino al punto decisivo messo a segno da Solè.

Nel terzo set break di Trento, con la Sir che trova il pari con l’ace di Anderson e poi il punto del sorpasso (8-7) con leon dopo una grande difesa di Colaci.

L’allungo di Perugia è nel segno di Leon. Ma allo show partecipa anche Rychlicki, con l’ace che vale il 14-9. Imitato poco dopo dal solito Leon (130 km/h la velocità del pallone per l’ace).

Nonostante la resistenza di Michieletto (che trova anche un ace), la Sir conquista con Leon anche il terzo set e si prende il derby di Champions e la testa della Pool E.

Sir Simona Monini Perugia – Trentino Itas Trento 3-0

25-21; 25-18; 25-23

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 8, Ricci 4, Solè 8, Leon 20, Anderson 10, Colaci (libero), Plotnytskyi, Ter Horst. N.e.: Travica, Russo, Mengozzi, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 2, Lavia 10, Podrascanin 5, Lisinac 6, Michieletto 14, Kazyiski 5, Zenger (libero), Sperotto. N.e.: Pinali, De Angelis, Cavuto, D’Heer, Albergati. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

Arbitri: Epaminondas Gerothodoros – László Adler

LE CIFRE – PERUGIA: 14 b.s., 10 ace, 50% ric. pos., 25% ric. prf., 47% att., 8 muri. TRENTO: 11 b.s., 4 ace, 47% ric. pos., 18% ric. prf., 42% att., 4 muri



I commenti

Grandissima la prestazione di Wilfredo Leon. Che però, da capitano, esalta la squadra: “Una grande prova di squadra la nostra. Abbiamo lavorato duro in questi giorni dopo la partita di Padova in campionato e ci siamo concentrati sulla Champions e questo match contro Trento. Ne è venuta fuori una grande prestazione ed una bella gara per i nostri tifosi. I miei ace? Stasera è andata bene, dai”.

Fabio Ricci: “Era importante partire bene in Champions ed era importante fare una prestazione convincente perché ci stiamo allenando duro e giocare contro squadre così forti è sempre un ottimo test. Questa quindi è una vittoria importante anche per noi”.