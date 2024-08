Il Cip Umbria sarà presente al G7 insieme ai suoi campioni - Tuttoggi.info

Gianluca Tassi, presidente del Cip (Comitato italiano paralimpico) Umbria, ha incontrato la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa per l’Umbria e presidente dell’Osservatorio Regionale Umbro per la Disabilità, in vista del primo G7 Inclusione e disabilità che si terrà in Umbria, tra Perugia e Assisi, dal 14 al 16 ottobre 2024.





Nel corso dell’incontro Tassi ha raccontato alla Ministra di come stanno andando le cose in Umbria e ha presentato la necessità di sollecitare le Federazioni sportive ad accogliere sempre più disabili potenziando, in particolar modo, la presenza di tecnici opportunamente formati.





“E’ stato un incontro molto positivo dove abbiamo parlato anche del nostro contributo al G7 per testimoniare la presenza territoriale del Comitato”, ha affermato Gianluca Tassi.





Il Cip Umbria, infatti, sarà presente con alcuni campioni paralimpici regionali il giorno 14 ottobre in piazza ad Assisi.