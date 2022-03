Il Beauty bus di Federico Fashion Style a Cascia: come partecipare

Approda in Valnerina il 30 marzo il "Beauty bus" di Federico Fashion Style: il protagonista del format "Il salone delle meraviglie" di Real Time sarà a Cascia

Approda in Valnerina il “Beauty bus” di Federico Fashion Style. L’hairstylist più noto della tv, protagonista del format “Il salone delle meraviglie” in onda su Real Time, sarà infatti a Cascia.

Mercoledì 30 marzo si terrà il casting delle nuove puntate del programma itinerante del parrucchiere dei vip.

Federico Fashion Style a Cascia: come candidarsi

Federico Fashion Style cerca donne tra i 18 e i 90 anni, di Cascia ma anche paesi limitrofi, che sognano uno stravolgente cambio di look. La Pro loco di Cascia e Roccaporena e l’amministrazione comunale casciana fanno sapere che per iscriversi e prenotarsi per le selezioni si può mandare un sms o un messaggio su whatsapp al numero 393.8750857. Bisognerà indicare nome, età e paese di provenienza.

Il “Beauty Bus” dell’hairstylist dei vip sta attraversando in questi giorni il centro Italia: oggi (21 marzo) sarà infatti ad Anghiari, in Toscana, a pochi chilometri dal confine con l’Umbria. Giovedì 24 marzo, invece, farà tappa a Numana (Ancona), mentre venerdì 25 marzo a Verucchio (Rimini), prima di approdare appunto nella provincia di Perugia, a Cascia.

Le donne scelte saranno completamente trasformate

In ogni puntata – spiega la produzione – Federico Fashion Style arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia al volante del suo bus e tra le tante candidate che accorrono e si propongono chiedendo un nuovo look – e stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit – ne sceglierà alcune con l’aiuto di una valletta, un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, certo, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco e affrontare un total makeover.

Le fortunate che saliranno a bordo del “Beauty Bus” avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal bus completamente trasformate, fuori e dentro.