Il 2024 del canoista Edoardo Collesi si apre con la convocazione in Nazionale - Tuttoggi.info

Il 19enne atleta tifernate del Canoa Club Città di Castello raggiungerà la squadra Italiana al Raduno Nazionale di Pavia, per lui è la terza convocazione con gli azzurri

Inizia con una grande soddisfazione il 2024 del canoista tifernate Edoardo Collesi, in forza al Canoa Club di Città di Castello, che nei giorni scorsi si è visto convocare dalla Federazione Italiana Canoa Canoa Kayak per il Raduno Nazionale che si svolgerà a Pavia il prossimo fine settimana, da giovedì 25 gennaio a domenica 28 gennaio.

“Una convocazione che premia ancora una volta costanza, dedizione e impegno verso questo sport del nostro portacolori. Edoardo è cresciuto sportivamente all’interno del nostro Club, cui ha dimostrato sempre un grande attaccamento e i risultati che sta ottenendo sono uno stimolo e un esempio importante anche per tutti gli altri ragazzi della squadra che, nonostante la giovane età, vedono in lui un modello da seguire” ha dichiarato il Presidente del Canoa Club Nicola Landi esprimendo ad Edoardo le più vive felicitazioni per la sua ormai terza chiamata in Nazionale.

“Vestirò ancora una volta i colori della mia città per portare lontano il nome di Città di Castello e del Canoa Club – ha detto il 19enne atleta tifernate, reduce da un prestigioso argento mondiale a squadre, proprio con l’Italia, lo scorso luglio – Questo è per me un motivo di orgoglio immenso, la ragione che mi sostiene di fronte ad ogni difficoltà e ai piccoli cedimenti che a volte, come tutti, mi trovo a vivere. Proprio per questo voglio esprimere un ringraziamento a tutti quelli che da sempre mi sono vicini: Società, compagni di squadra, la mia famiglia e anche l’amministrazione comunale, che non hanno mai mancato di farmi sentire il loro appoggio”.

“Una piacevole conferma per il giovane canoista del Club di Città di Castello, da tempo ormai in orbita con i colori azzurri. Ad Edoardo e a tutto il rinnovato consiglio del sodalizio sportivo tifernate giungano le più sentite felicitazioni da parte di tutte le componenti dell’amministrazione comunale” ha dichiarato l’Assessore allo Sport Riccardo Carletti.