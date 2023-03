I Soliti Ignoti, Spoleto bacia concorrenti di Amadeus con chef Martellini, imprenditrice Antonini e la misteriosa “parente”

Per il cuoco della città del festival, dopo la conquista delle riviste patinate per essere stato premiato Re mondiale della pinsa e ricevere nel proprio locale anche vip (l’ultima in ordine di tempo Maria Grazia Cucinotta), quella di ieri sera in uno show televisivo è stata una apparizione inusuale.

Fotogallery

Alcuni momenti della trasmissione

Ma c’è stata anche una seconda protagonista, l’ignoto n. 4, l’affascinante Rebecca Antonini, imprenditrice nel settore agroalimentare (la sua azienda produce patè e salse): la coppia concorrente non ha indovinato la sua professione ed ha così perso il vantaggio accumulato.

Solo con l’ultimo ignoto, rappresentante di caffè, i due patavini sono riusciti a ipotecare la somma di 33mila euro e agguantare la finalissima per individuare il parente misterioso di uno dei 7 protagonisti.

Al centro della scena si è così posizionata una signora. Dopo alcuni aiuti, che hanno fatto scendere il montepremi a 8.250€, Chiara e Stefano hanno deciso che quella fosse la mamma di Rebecca. Risposta giusta e montepremi assicurato.

Molti spoletini, che seguivano la trasmissione, hanno riconosciuto nella misteriosa mamma, la signora Monica Antinori Petrini.

Così la notizia dei tre protagonisti della città del festival ha fatto presto il giro dei social.

© Riproduzione riservata