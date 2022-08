Jacopo Martellini "principe della pinsa romana" in diretta su Camper, RAI 1 - Tuttoggi

Il giovane “principe della pinsa romana”, come viene definito, presenterà ai telespettatori di Camper un’originale ricetta della pinsa in omaggio alla tradizione della cucina umbra, ma rivisitata in chiave moderna, con tecniche di cottura particolari e innovative.

Per Jacopo Martellini si tratta di un ritorno in Rai a distanza di pochi mesi dal successo dell’intervista – a firma di Silvia Squizzato – all’interno della nota trasmissione di RaiDue Storie. “Per me è un grande sogno che si realizza – racconta lo chef spoletino – Ringrazio chi mi sta dando questa grande opportunità e spero che in tanti vorranno seguirmi in questa emozionante partecipazione televisiva”.