I primi nati in Umbria, a Terni Enea, a Perugia Bianca, Nour a Città di Castello - Tuttoggi.info

Si è fatto attendere il primo vagito del 2026 in Umbria. La prima nata dell’anno è Adama, venuta alla luce a Foligno alle 3:47 del primo gennaio. Appena due minuti dopo, alle 3:49, il primo fiocco, azzurro, a Terni: si chiama Enea e pesa 3,130 kg. Alle 4:41, invece, a Città di Castello è nata Nour.

Perugia

C’è stato da aspettare le 10.50 del giorno di Capodanno per il primo fiocco rosa del 2026 all’Ospedale di Perugia. La piccola, in ottima salute, si chiama Bianca, pesa 2,870 chilogrammi ed è venuta alla luce con parto cesareo assistito dalle ginecologhe Elena Laurenti e Maria Cristina Spataru insieme alla specializzanda Chiara Alunni, l’anestesista Francesco Oliva e l’ostetrica Alessia Natalicchi. Bianca è la primogenita di mamma Giorgia e papà Manuel, residenti a Perugia.

Si chiama Olivia, pesa 3 chili e 620 grammi e gode di ottima salute, invece, l’ultima nata del 2025 all’Ospedale di Perugia. Olivia è la secondogenita di mamma Eleonora e papà Andrea, residenti a Foligno. E’ venuta alla luce alle ore 20.10 del 31 dicembre con parto cesareo assistito dalle ginecologhe Maila Romanelli e Donata Delli Ponti, dalle specializzande Eva Loroni e Alessia Billi, degli anestesisti Marta Brozzi e Francesco Oliva e dalla ostetrica Martina Casciarri.

I nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia nell’anno 2025 sono stati 1.655, di cui 1.140 parti fisiologici e 515 parti cesarei tra questi 34 parti gemellari. I nomi più diffusi tra i nati di quest’anno sono Edoardo, Leonardo e Tommaso per i maschi e Matilde, Aurora e Ginevra, per le femmine.

Terni

All’ospedale di Terni, il primo nato del 2026 si chiama Enea. È venuto alla luce alle 3:49 e pesa 3,130 kg. L’ultimo nato dell’anno, invece, si chiama Edoardo e pesa 3,235 kg.

Città di Castello

La prima nata del 2026 all’ospedale di Città di Castello si chiama Nour. È venuta al mondo alle ore 4,41 tramite parto spontaneo, con un peso di 3,640 kg. I genitori risiedono a Città di Castello.

L’ultima bambina del 2025, invece, è stata Anna, nata alle 9,55 del 31 dicembre, sempre con parto spontaneo, e con un peso di 2,720 kg; anche i suoi genitori sono tifernati. Nel corso del 2025, all’ospedale di Città di Castello sono stati registrati 502 parti, mentre nel 2024 erano stati 511.