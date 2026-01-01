 Adama è la prima nata del 2026 a Foligno, Mattia l'ultimo del 2025 - Tuttoggi.info
Adama è la prima nata del 2026 a Foligno, Mattia l’ultimo del 2025

Redazione

Adama è la prima nata del 2026 a Foligno, Mattia l'ultimo del 2025

Adama è la prima nata del 2026 all'ospedale di Foligno, l'ultimo nato del 2025 si chiama invece Mattia
Gio, 01/01/2026 - 08:54

Si chiama Adama la prima nata del 2026 all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno: è venuta alla luce alle ore 03:47 del primo gennaio 2026. Pesa 3280 grammi e gode di ottima salute.

Alla mamma Amie, 31enne e al papà Mousa, entrambi originari del Gambia, le più sentite congratulazioni ed i migliori auguri. Nella foto il papà, la mamma, la bellissima bimba con il team della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia e della Sala Parto dell’Ospedale di Foligno composto dal dirigente medico dott.ssa Francesca Raspa, ginecologa, dalle ostetriche Eleonora Cruciani, Rita Romeo, Erminia Pambianchi, Alessia Monacellie e dalla OSS Valentina Basile. Con loro la pediatra dott.ssa Laura Peccini e l’infermiera della struttura complessa di Pediatria Simona Marzocchi.

L’ultimo nato del 2025 a Foligno invece si chiama Mattia, pesa 4050 grammi, gode di ottima salute ed è nato alle 19:59 del 31 dicembre. Congratulazioni e auguri alla mamma Francesca, di 33 anni, e al papà Alessandro, residenti a Foligno.

