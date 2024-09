“I ministri tecnici non esistono”, l’ex ministro Giovannini presenta il suo libro a Perugia - Tuttoggi.info

“I ministri tecnici non esistono”. Verrà presentato a Perugia il nuovo libro dell’economista e statistico Enrico Giovannini, stimato accademico ed ex ministro della Repubblica. L’evento si svolgerà lunedì 16 settembre alle ore 18 nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, alla presenza dell’autore. A moderare l’incontro, organizzato da Fondazione Perugia e Rai Umbria, sarà il giornalista Luca Ginetto, caporedattore Rai TGR Umbria. Porteranno i propri saluti istituzionali Alcide Casini, presidente della Fondazione, Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria e Armando Gradone, prefetto di Perugia. È possibile prenotare un posto all’evento sul sito ufficiale di Fondazione Perugia.

Professore ordinario di Statistica economica all’Università di Tor Vergata, Enrico Giovannini insegna anche alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione ed è co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). È inoltre membro di numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Oltre a essere stato presidente dell’ISTAT e chief statistician dell’OCSE, ha ricoperto la carica di ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi e di ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Letta.

Le riflessioni contenute nel libro nascono dalla domanda che fu posta a Giovannini da una ragazza di Genova una mattina del 2022: «Ma cosa fa un ministro?». E quindi, a maggior ragione, come fanno i ministri cosiddetti “tecnici” a prendere decisioni “politiche”? Nel saggio “I ministri tecnici non esistono”, quindi, Giovannini costruisce una sorta di manuale per capire in cosa consista la difficile e affascinante arte della politica: ascoltare, compiere scelte, costruire il consenso, far funzionare meglio l’amministrazione, disegnare il futuro, mediare fra interessi contrapposti.





Luogo: Palazzo Graziani, Sala delle Colonne, Corso Vannucci 47