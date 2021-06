I levrieri "tifernati" sul tetto del mondo, Azamour Anbar trionfa ancora a New York - Tuttoggi

Ancora soddisfazioni dai levrieri cresciuti e allevati a Villa Zampini di Cerbara, per il secondo anno consecutivo la Azawakh "tifernate" è il miglior esemplare al mondo della sua razza alla prestigiosa mostra canina di Westminster

I levrieri cresciuti e allevati a Città di Castello ancora sul “tetto” del mondo. Sabato 12 e domenica 13 giugno si è tenuta a New York la mostra canina di Westminster, la più prestigiosa al mondo a cui possono essere iscritti solo 2500 campioni di bellezza.

Tra gli Azawakh – razza rarissima di levrieri detti anche “Principi del deserto” – Azamour Anbar, nata ed allevata a Cerbara, nell’allevamento Azamour a Villa Zampini, di proprietà della tifernate Francesca Zampini, che si avvale di Patrizio Palliani quale handler esclusivo, ha vinto come “miglior esemplare al mondo della sua razza“ per il secondo anno consecutivo.

E’ solo due anni che gli Azawakh sono ammessi a partecipare a Westminster ed in entrambe le edizioni Azamour Anbar (nella foto) ha sbaragliato la concorrenza. Certamente queste vittorie rimarranno capisaldi nella storia della razza.

“Speriamo che i giovani levrieri che stanno crescendo a Cerbara possano continuare a rappresentare altrettanto bene questa antichissima e poco conosciuta razza africana. E’ in via di rifinitura il nostro volume sugli Azawakh che uscirà proprio a New York prima della fine dell’anno”, ha dichiarato Francesca Zampini, visibilmente soddisfatta e commossa per essere stata ripagata da questo successo mondiale.

A tutt’oggi l’allevamento Azamour è considerato dagli esperti del settore come il punto di riferimento mondiale della razza. In pochissimi anni questi esemplari hanno collezionato titoli in tutta Europa. Dal 2006 ad oggi gli Azawakhs di Francesca, per 10 anni consecutivi, hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo.

Appena appresa la straordinaria notizia il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti hanno dichiarato: “E’ un riconoscimento di assoluto rilievo internazionale che proietta l”immagine della città, e dell’allevamento in particolare, in ambito mondiale. Un traguardo che premia la professionalità, dedizione e passione per gli animali e l’allevamento di qualità della dottoressa Zampini e di tutto il suo staff. Un vero e proprio vanto per la comunità locale”.