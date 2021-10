I funerali, di don Marino, “professore stimato” e “esempio per i preti”

A Ponte San Giovanni i funerali di mons. Riccieri celebrati dal cardinale Gualtiero Bassetti

“Gratitudine e riconoscenza”. Il cardinale Gualtiero Bassetti ha così riassunto il sentimento della comunità di Ponte San Giovanni, della Chiesa locale e del mondo della scuola per mons. Marino Riccieri. Una gratitudine che “diventa memoria”, come testimoniano le numerose persone che hanno voluto rendere l’ultimo salito a don Marino nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni.

Bassetti ha ricordato la vita di don Marino, le tante cose fatte per la comunità perugina e di Ponte San Giovanni in particolare.

“Don Riccieri è stato il vostro vice parroco quasi per tutta la vita” ha ricordato Gualtieri. Così come è stato “uno stimatissimo professore di lettere” a scuola. Un esempio trasmesso con umiltà, ai sacerdoti, ai fedeli e ai colleghi insegnanti. “Il volto buono del Padre” lo ha definito Bassetti, come “modello di prete” e per il suo “ruolo di professore”, sempre aperto alle persone, ad accoglierle. Un esempio che Bassetti spera possa essere trasmesso ai preti più giovani.

Bassetti ha parlato anche della solitudine e della sofferenza provocata dal Covid. Anche con un riferimento alla sua esperienza personale: “Il Signore ha voluto concedermi un altro po’ di vita”.

(foto e notizia in aggiornamento di Tommaso Benedetti)