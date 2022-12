I Cantori di Assisi in sostegno del Punto Rosa: serata di beneficenza il 17 dicembre - Tuttoggi

Appuntamento a Casa Lenori, una serata per sostenere le attività di psicoterapia, biologa nutrizionista e dell’associazione

I Cantori di Assisi si mobilitano per il Punto Rosa. Due eccellenze assisane unite nel nome della solidarietà, per sostenere i progetti dell’associazione che da oltre dieci anni ha intrapreso un importante viaggio di accoglienza e accompagnamento per tutte le donne colpite da tumore al seno.



L’appuntamento con la terza edizione di “…di musica, d’arte e bellezza” il 17 dicembre 2022 a Casa Lenori, una serata per sostenere le attività di psicoterapia, biologa nutrizionista e dell’associazione. Si parte con un concerto alle 19 del Coro dei Cantori di Assisi diretto dal maestro Gabriella Rossi, a seguire alle 20.30 la cena di gala con prelibatezze in rosa e alle 21.30 l’asta di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto al gruppo. Alle 22.30 infine la premiazione dell’estemporanea di pittura e a seguire fino a tarda notte l’intrattenimento danzante con l’esibizione dei ballerini della Bliss Dance Academy.