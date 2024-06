Tuoro, comunità sconvolta dal tragico destino di Matteo - Tuttoggi.info

"Questa morte lascia il nostro paese attonito ed incredulo perché già le famiglie Felicioni Scopaioli erano state colpite da una tragedia analoga venticinque anni fa"

Avrebbe festeggiato oggi il suo 48esimo compleanno Matteo Scopaioli, strappato alla vita venerdì sera da un tragico destino. Un incidente stradale, in sella al suo scooter, contro un’auto, a Tuoro sul Trasimeno, a pochissima distanza dal luogo in cui perse la vita, 25 anni fa, suo fratello Marco. Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale che non ha mai dimenticato il 19enne che nel 1999 perse la vita insieme all’amico 22enne Fabio Sacconcelli.

Accanto alle tante persone che conoscevano Matteo, ad esprimere il dolore della comunità per questa tragedia è stata nelle ultime ore l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Elena Minciaroni: “L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Tuoro esprimono il più profondo cordoglio per la tragica morte di Matteo Scopaioli. Siamo vicini alla sua famiglia e le manifestiamo tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Questa morte lascia il nostro paese attonito ed incredulo perché già le famiglie Felicioni Scopaioli erano state colpite da una tragedia analoga venticinque anni fa. Due fratelli, Marco e Matteo, accomunati da un tragico destino. In questo difficile e drammatico momento, – conclude la prima cittadina – giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’ Amministrazione comunale e dell’ intera nostra comunità”.