Hermans Festival 2022, dal 21 agosto la Summer Edition del festival dedicato alla musica antica - Tuttoggi

Fulcro del festival, ancora una volta, i due preziosi strumenti di Collescipoli: l’organo W. Hermans (1678); l’organo L. Neri (1647), tra i più antichi e importanti d’Italia. Oltre 60 musicisti specialisti di musica antica saranno protagonisti dell’edizione estiva, che terminerà con un artista d’eccezione, Milan Turković. Il programma del festival sarà articolato e ricco, grazie a interpreti nazionali e internazionali di prestigio.

A’ BALLI A’ CANTI – Danze e Arie dalle Corti d’Europa: domenica 21 agosto a Montefranco

Il prossimo appuntamento con l’Hermans Festival, dunque, è in programma per domenica 21 agosto alle ore 21.00 a Montefranco, in Piazza Micheli, con A’ BALLI A’ CANTI – Danze e Arie dalle Corti d’Europa, con Annalisa Pellegrini ( soprano), Rosario Cicero (chitarra rinascimentale e barocca), e Stefano Todarello (liuto e tiorba).

A Collescipoli, dal 22 al 24 agosto

Lunedì 22 agosto, invece, nella suggestiva Collegiata di S. Maria Maggiore di Collescipoli, sarà la volta di MUSICA PER DUE CORI, con Markku Mäkinen e Fabio Ciofini, entrambi all’organo. Nella stessa Collegiata di S. Maria Maggiore, martedì 23 agosto alle ore 21.00, si esibirà Irene De Ruvo all’organo. Mercoledì 24 agosto, ancora, alle ore 21.00, presso la Collegiata di San Nicolò a Collescipoli, sarà possibile assistere a CANTANTIBUS ORGANIS – Il repertorio per organo e soprano dal XVI al XVIII secolo, con Laura Andreini (soprano) e Daniele Dori (organo).

FLORES DE MUSICA, il 26 agosto a Collescipoli, con Steno Boesso ed Enrico Zanovello

Ad Arrone, nell’Antico Convento di San Francesco, giovedì 25 agosto alle ore 21.00, IL PIÙ MISERO AMANTE, con Lucia Casagrande Raffi e l’Accademia Hermans. Venerdì 26 agosto, alle ore 21.00, a Collescipoli, nella Collegiata di San Nicolò, in cartellone FLORES DE MUSICA, con Steno Boesso (dulciana e fagotto) ed Enrico Zanovello (organo). Il festival, poi, proseguirà sabato 27 agosto ad Arrone, nell’Antico Convento di San Francesco, con ALBINONI – BACH – TELEMANN, che vedrà Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione, Fabio Ceccarelli al traversiere, Claudio Andriani al violino e Luca Ambrosio al clavicembalo, con l’Ensemble Festa Rustica.

In chiusura Milan Turković

Domenica 28 agosto, inoltre, nella Collegiata di S. Maria Maggiore di Collescipoli avrà luogo MISSA SANCTI NICOLAI TOLENTINI, con Alessia Cingolani, Maria Carmen Ciuffred, e l’Ensemble strumentale dei Coristi A Priori. A dirigere l’ultimo concerto, dal titolo MOZART – CIMAROSA – HAYDN, domenica 11 settembre alle ore 18.00, a Collescipoli, nella Collegiata di S. Maria Maggiore, Milan Turković.