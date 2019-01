Guida senza cinte o con il cellulare, raffica di multe della polizia

Continuano, senza sosta, i controlli straordinari per sensibilizzare e promuovere la sicurezza stradale e contrastare le condotte di guida pericolose. Gli Agenti del Commissariato, in pochi giorni, nella zona del Comune di Assisi e Bastia Umbra, hanno contestato ben 12 violazioni al Codice Strada ed elevato sanzioni per un valore complessivo di 3000 euro.

Tra queste, due i conducenti al volante della propria auto senza la cintura di sicurezza, uno alla guida con il telefono in mano ed uno senza la copertura assicurativa, al quale è stata anche sequestrata l’autovettura. In particolare, veniva fermato un conducente a bordo di una macchina con targa straniera.

L’uomo veniva identificato per un cittadino di origini albanesi residente da tempo nel Comune di Bettona; per tale motivo gli veniva contestata la violazione dell’art. 93 comma 1 bis e 7 bis del Codice della Strada introdotto dal Nuovo Decreto Sicurezza. Oltre al pagamento della sanzione pari a 498 euro, veniva disposto il sequestro amministrativo dell’autovettura.

