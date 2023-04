Guida l'auto del capo senza patente e tampona un altro mezzo: sanzionati in due - Tuttoggi.info

Alla guida dell’auto del capo e senza patente, causa un incidente, fortunatamente non grave, e fugge: per questo il dipendente e il proprietario della vettura sono stati sanzionati. I fatti sono accaduti nella mattinata di Sabato santo in via Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Assisi sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente automobilistico, dopo il quale il responsabile si era dato alla fuga. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con il conducente dell’altro veicolo, il quale ha confermato l’accaduto. A quel punto, gli operatori hanno effettuato un controllo sull’auto, risalendo all’intestatario: l’uomo, rintracciato, ha spiegato che il veicolo era stato utilizzato da un suo dipendente, il quale, essendo senza patente, spaventato per l’accaduto, era scappato.