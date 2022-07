A Gubbio arriva un Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali - Tuttoggi

Tanti articoli e comportamenti da tenere sono raccolti in un documento di circa 50 pagine, dove ovviamente sono posti anche molti divieti ai detentori di animali: uno di questi riguarda la detenzione dei cani a catena, rimarcato in maniera esplicita e chiara all’interno del regolamento. E’ vietato ovviamente lo spargimento e deposito di esche o bocconi avvelenati e dare in premio o in omaggio animali, a qualsiasi titolo, in mostre, manifestazioni itineranti, sagre o luna park.

Il regolamento è suddiviso anche per categorie di animali, cani e gatti in primis “essendo un obbligo del Comune la loro gestione in una determinata maniera, soprattutto per quelli che non hanno un proprietario”. Sul documento, dove è scontato l’obbligo di raccogliere le deiezioni, viene inoltre prevista l’istituzione di un ufficio deputato alla tutela dei diritti degli animali e disciplinata e introdotta l’area per l’attività motoria dei cani, “che è in programma di essere realizzata con i fondi disponibili nel prossimo bilancio”.

Il regolamento ha avuto un passaggio partecipativo soprattutto con le associazioni animaliste locali ed ovviamente è stato battezzato positivamente. Proposto al consiglio venerdì scorso, dopo il beneplacito della commissione, è stato anche approvato all’unanimità dall’assemblea cittadina.