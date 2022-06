A Gubbio nel 2023 un grande festival dedicato a Bud Spencer e Terence Hill - Tuttoggi

Il Festival, come già anticipato dagli organizzatori (con tanto di mappa provvisoria), dovrebbe tenersi nell’incantevole cornice del parco del Teatro romano – in un’area di 4 ettari esclusivamente dedicata all’evento – e in diversi luoghi del centro storico. L’enorme polmone verde di Gubbio sarà trasformato in un grande cinema all’aperto, con un’area per concorsi, un palco principale, l’immancabile ruota panoramica, tanti stand gastronomici, attrazioni e aree dedicate esclusivamente ai bambini con programmi d’intrattenimento appositi.

Tra gli ospiti protagonisti della 4 giorni – oltre alla presenza praticamente certa del cittadino onorario Terence Hill – potrebbero esserci il maestro Franco Micalizzi con la sua orchestra (autore delle musiche dei film di Trinità) e gli Oliver Onions (autori di molte altre colonne sonore). Non mancheranno infine alcuni attori delle pellicole più famose, che sarà possibile incontrare al Teatro Luca Ronconi per scambiare con loro qualche parola, e i familiari di Bud Spencer e Terence.



I biglietti disponibili per lo Spencerhill Festival 2023 saranno solamente 5000, la cui prevendita partirà solo a inizio luglio di quest’anno. Il ticket per l’intero weekend costerà 65 euro mentre quello giornaliero 25 euro, con i bambini fino ai 17 anni di età che pagheranno solo un euro. Il Festival 2023 ha anche il proprio inno ufficiale, cantato dal direttore del Bud Spencer Museum di Berlino Matteo Luschi, che sarà colonna sonora delle fantastiche giornate eugubine. Nel video si possono vedere già alcuni camion del fan club arrivare proprio al Teatro Romano, con in sottofondo il ritornello “Gubbio, Gubbio veniamo a festeggiare”. E alla fine compare pure Terence Hill con tanto di mega birra…