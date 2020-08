Guasto alle fogne, intervento del SII - Tuttoggi

I tecnici del Servizio Idrico Integrato di Terni, insieme a Umbria 2, società operativa che gestisce la rete fognaria, è intervenuto tempestivamente nella frazione di Itieli di Narni per la risoluzione di un disservizio che aveva provocato la fuoriuscita di acque reflue da un tratto di rete fognaria.

Problema a due pozzetti

Il Sii ha riscontrato un problema in una zona boschiva nelle vicinanze della frazione con due pozzetti che erano stati parzialmente ostruiti da residui di boscaglia depositatisi all’interno. Il materiale di origine naturale aveva impedito il normale scorrimento delle acque che erano poi parzialmente fuoriuscite per tracimazione espandendosi per pochi metri nell’area boschiva circostante, lontano da abitazioni o attività umane.

Bonifica

L’operazione è consistita nella bonifica dei pozzetti con la rimozione dei materiali stessi e nel ripristino in breve tempo della normale funzionalità delle strutture.