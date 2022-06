Guasto al serbatoio idrico, previsti disagi oggi pomeriggio a Bevagna

Vus segnala avaria improvvisa e non prevedibile del sollevamento idrico di pozzo Cantone per il serbatoio di Bevagna

La Vus rende noto che causa avaria improvvisa e non prevedibile del sollevamento idrico di pozzo Cantone per il serbatoio di Bevagna, oggi (giovedì 30 giugno 2022) dalle ore 15:00 alle ore 22:00 si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura idrica in tutto il territorio del Comune di Bevagna.

Scusandosi per il disagio, la Vus ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.