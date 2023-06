Gualdo Tadino, scatta Ztl "estiva" fino a settembre | Come cambiano traffico e sosta in centro storico - Tuttoggi.info

Dal 7 giugno cambia la disciplina del traffico all'interno della Zona Traffico Limitato

Con l’arrivo imminente dell’estate e il conseguente aumento dell’afflusso pedonale in centro storico, a Gualdo Tadino arrivano puntuali anche le modifiche al traffico. A partire dal 7 giugno al 10 settembre 2023 sono infatti stabilite le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Divieto circolazione e sosta da intersezione via Bersaglieri/Corso Piave a Piazza Martiri

Dal 7 giugno al 31 luglio – dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle 2 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle 2

Dal 1 al 31 agosto – dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle 2; la domenica per l’intera giornata

Dal 1 al 10 settembre – dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle 2; dal venerdì alla domenica dalle ore 19 alle 2

Sabati di agosto: dalle 12 alle 15. Negli orari di vigenza delle limitazioni descritte sopra viene invertito il senso di marcia in via Imbriani per consentire l’accesso dei residenti

Divieto di circolazione e sosta Via Franco Storelli

Dal 19 giugno al 31 luglio – dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle 2; dal venerdì alla domenica dalle ore 19 alle 2.

Dal 1 al 31 agosto – dal lunedì alla domenica dalle ore 19 alle 2

Dal 1 al 10 settembre – dal lunedì alla domenica dalle ore 20 alle 2

Divieto di circolazione e sosta Via Nucci e Via del Filosofo

Dal 19 giugno al 10 settembre – chiusura al traffico veicolare dal lunedì alla domenica dalle ore 18 alle 2

Disposizioni particolari di mobilità urbana e sosta a pagamento

Dal 1 luglio al 10 settembre l’ascensore pubblico di P.zza Soprammuro osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle 23.50. La domenica e i festivi dalle ore 10 alle 19.50. Saranno sempre possibili modifiche all’orario per esigenze di servizio che verranno rese note all’utenza con l’esposizione di cartellonistica presso l’impianto.

Dal 15 giugno al 10 settembre in conseguenza della riduzione di stalli di sosta determinata dalle occupazioni di suolo pubblico, viene esclusa la validità degli abbonamenti residenti e assimilati in Piazza Garibaldi.

Disposizioni generali

Se necessario, l’interdizione alla circolazione dei veicoli nelle vie interessate dalla ZTL verrà effettuata anche al di fuori degli orari sopra indicati per esigenze di pubblica utilità. Nelle vie e piazze e nelle ore in cui vige la ZTL, viene istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione anche per i residenti o altri autorizzati. Rimane consentita la sola sosta, senza possibilità di circolazione, ai residenti autorizzati in via Storelli. Durante la vigenza della ZTL è consentito il transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di Polizia.