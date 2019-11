Gualdo Tadino città esempio in Italia per efficienza energetica e sviluppo sostenibile

share

Il Comune di Gualdo Tadino preso d’esempio a livello nazionale dal punto di vista dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.

Con questa motivazione, oggi (mercoledì 20 novembre), durante la XXXVI Assemblea annuale dell’Anci in corso di svolgimento ad Arezzo, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, incentivando le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica) ha ricevuto nel suo stand il sindaco Massimiliano Presciutti per far raccontare ai presenti l’esperienza di Gualdo Tadino, che in questo 2019 ha ricevuto 2 “Targhe per l’efficienza” proprio dal GSE per premiare gli interventi effettuati allo stadio “Luzi” e al Palazzetto dello Sport.

Entrambi gli interventi riconoscono al Comune di Gualdo Tadino di aver realizzato dei lavori di riqualificazione su edifici pubblici (in questo caso le strutture sportive), “con il vantaggio non solo di ridurre i consumi energetici e abbattere i costi, ma soprattutto di migliorare la qualità della vita di chi frequenta questi edifici e diminuire l’inquinamento atmosferico”. Un risultato straordinario considerando che le targhe consegnate in tutta Italia sono state solo 67, mentre in Umbria solo 4 Comuni (Gualdo Tadino, Baschi, Sant’Anatolia di Narco, Castiglione del Lago) hanno ricevuto l’ambito riconoscimento. Per dì più il Comune di Gualdo Tadino è stato l’unico in tutta l’Umbria a poter vantare ben due targhe.

Nello specifico per lo Stadio comunale “Luzi” la targa è stata consegnata per gli interventi di riqualificazione degli spogliatoi con interventi di isolamento termico del tetto e installazione di caldaia a condensazione, che hanno fruttato 15.000 euro di incentivi in Conto Termico, anch’essi cumulati con i fondi regionali Por-Fesr. Per il Palasport “C.A. Luzi”, invece, gli interventi sono stati effettuati per la sostituzione della caldaia e delle lampade a led sul campo di gioco e sugli spalti, che hanno fruttato ben 37 mila euro di incentivi in Conto Termico.

“E’ un vero onore ed un grande orgoglio essere qui oggi ad Arezzo invitati dal GSE – ha dichiarato Presciutti – per raccontare a tutti i Comuni italiani l’esperienza di Gualdo Tadino come esempio nazionale per quanto riguarda l’efficienza energetica e sviluppo sostenibile per interventi su edifici pubblici. Solo 67 Comuni in tutta Italia (sugli oltre 8.000) hanno ricevuto questo ambito riconoscimento dal GSE e ad aver conquistato ben due “Targhe per l’efficienza” si contano sulle dita di una mano. Tramite un’attenta programmazione a Gualdo Tadino abbiamo raggiunto risultati di alto livello in tema di riqualificazione energetica di edifici pubblici, strutture sportive e scuole. Essere presi d’esempio per tutti i Comuni italiani è un grande risultato. In tema di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile negli ultimi anni la nostra Amministrazione ha investito molto e continuerà a farlo, prova ne sono i lavori che si stanno realizzando al plesso scolastico di Cartiere che seguono quelli di efficientamento già realizzati alla Scuola di San Rocco, altri ne verranno, obiettivo strategico della legislatura sarà quello di efficientare tutta la pubblica illuminazione e gli edifici pubblici”.

share

Stampa