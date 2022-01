Grifo, via Vanbaleghem | Si lavora per la punta e due a centrocampo

Trovato l'accordo per la rescissione del contratto con il centrocampista francese | Per l'attacco si prova per Tumminello

Valentin Vanbaleghem non è più un giocatore dell’AC Perugia. La società biancorossa ha comunicato di aver rescisso il contratto con centrocampista francese.

“Il Club ringrazia il giocatore – la nota dell’AC Perugia – per la professionalità dimostrata e il contributo dato alla vittoria del campionato Lega Pro 2020/21 e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Un’altra novità in uscita, quindi, per il club biancorosso in questa prima parte del mercato di riparazione di gennaio. Il Perugia ha salutato nei giorni scorsi anche un altro uomo del centrocampo protagonista della vittoria del campionato di C, il greco Dimitrios Sounas, passato al Catanzaro.

Vanbaleghem è stato utilizzato poco da Alvini, che lo ha messo dentro in qualche occasione nel finale, per cercare di difendere il risultato. Con risultati però spesso deleteri.

Il centrocampo

Per il centrocampo il ds Giannitti è sulle tracce del 25 albanese Emanuele Ndoj, attualmente al Brescia, dove è in scadenza di contratto. Alvini ha chiesto però un esterno sinistro, visto che Lisi è stato costretto agli straordinari.

Sondata anche la Fiorentina per il 19enne trequartista della Primavera Vittorio Agostinelli.

I nomi per l’attacco

Con le cessioni di Murano e Bianchimano urge almeno un innesto di qualità in attacco, il reparto che meno ha convinto nel girone di andata. Il sogno è Marco Tumminiello, acquistato dall’Atalanta dalle giovanili della Roma, in prestito in questa stagione a Reggio Calabria. Con la Reggina ha avuto poco spazio, ma la società calabrese ora ha affidato la panchina a Stellone. Serve dunque il via libera del nuovo tecnico.

Più difficile la strada che porta a un altro attaccante di proprietà di una squadra di A, la Juventus, il 22enne Marco Oliviero, quest’anno al Lecce, ancora a secco di reti. Su di lui è però in vantaggio il Crotone.